В Екатеринбурге в «Икее» будут продавать сшитые бабушками наволочки

В Екатеринбурге в «Икее» начнут продавать наволочки, которые сшили бабушки из деревни Малый Турыш, сообщает Е1.

Цель совместной кампании — это не заработок, а поддержка социального предпринимательства. Производство текстиля развернула предприниматель Гузель Санжапова. Она уже семь лет открывает рабочие места в уральской деревне. В Малом Турыше уже работают карамельная фабрика и производство крем-меда. Первые партии наволочек отвезли на продажу в Москву в «ИКЕА Белая дача». А сейчас и жители Екатеринбурга смогут приобрести этот товар. В коллекцию под названием «Отерстэлла», входят чехлы для подушек и визитницы. По словам предпринимателя, производство открыли в простом деревенском доме, на нем заняты пять человек. Коллекция создавалась для того, чтобы дать жителям Малого Турыша возможность работать на месте жительства. По словам директора «Икеи» в Екатеринбурге Каана Саллы, магазины работают с социальными предпринимателями уже много лет, продукция продается в 180 странах мира. Ранее правительство Свердловской области на сайте госзакупок опубликовало, что закупит у предпринимателя Гузель Санжаповой сувениры на 122 тысячи рублей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter