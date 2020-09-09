В Екатеринбурге в «Икее» будут продавать сшитые бабушками наволочки

В Екатеринбурге в «Икее» будут продавать сшитые бабушками наволочки

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге в «Икее» начнут продавать наволочки, которые сшили бабушки из деревни Малый Турыш, сообщает Е1.

Цель совместной кампании — это не заработок, а поддержка социального предпринимательства.

Производство текстиля развернула предприниматель Гузель Санжапова. Она уже семь лет открывает рабочие места в уральской деревне. В Малом Турыше уже работают карамельная фабрика и производство крем-меда.

Первые партии наволочек отвезли на продажу в Москву в «ИКЕА Белая дача». А сейчас и жители Екатеринбурга смогут приобрести этот товар.

В коллекцию под названием «Отерстэлла», входят чехлы для подушек и визитницы.

По словам предпринимателя, производство открыли в простом деревенском доме, на нем заняты пять человек. Коллекция создавалась для того, чтобы дать жителям Малого Турыша возможность работать на месте жительства.

По словам директора «Икеи» в Екатеринбурге Каана Саллы, магазины работают с социальными предпринимателями уже много лет, продукция продается в 180 странах мира.

Ранее правительство Свердловской области на сайте госзакупок опубликовало, что закупит у предпринимателя Гузель Санжаповой сувениры на 122 тысячи рублей.

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