«Полет» трех танков покажут не в Нижнем Тагиле

Каждая боевая машина имеет вес под 40 тонн. Экипажи выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина, а также синхронный выстрел.
Действия «летающих» танков поддержали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24, уточнили в пресс-службе ЦВО.
Такое выступление покажут на полигоне в честь Дня танкиста. На шоу допустят всех желающих. Для этого будет организована бесплатная доставка на полигон на автобусах.
Кроме того, в честь праздника в Нижнем Тагиле состоится шествие военной техники, в которой примут участие около 30 боевых машин. Во главе колонны планируется запустить Т-34. Также впервые будет представлена «Армата».