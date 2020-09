«Полет» трех танков покажут не в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» 12 сентября танкисты ЦВО покажут «полет» сразу трех танков Т-72Б3М, сообщает пресс-служба ЦВО.

Каждая боевая машина имеет вес под 40 тонн. Экипажи выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина, а также синхронный выстрел. Действия «летающих» танков поддержали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24, уточнили в пресс-службе ЦВО. Такое выступление покажут на полигоне в честь Дня танкиста. На шоу допустят всех желающих. Для этого будет организована бесплатная доставка на полигон на автобусах. Кроме того, в честь праздника в Нижнем Тагиле состоится шествие военной техники, в которой примут участие около 30 боевых машин. Во главе колонны планируется запустить Т-34. Также впервые будет представлена «Армата». Впервые по центру Нижнего Тагила проедет «Армата»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter