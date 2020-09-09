«Полет» трех танков покажут не в Нижнем Тагиле

«Полет» трех танков покажут не в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:14ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» 12 сентября танкисты ЦВО покажут «полет» сразу трех танков Т-72Б3М, сообщает пресс-служба ЦВО.

Каждая боевая машина имеет вес под 40 тонн. Экипажи выполнят одновременный разгон, прыжок с трамплина, а также синхронный выстрел.

Действия «летающих» танков поддержали многоцелевые и ударные вертолеты Ми-8 и Ми-24, уточнили в пресс-службе ЦВО.

Такое выступление покажут на полигоне в честь Дня танкиста. На шоу допустят всех желающих. Для этого будет организована бесплатная доставка на полигон на автобусах.

Кроме того, в честь праздника в Нижнем Тагиле состоится шествие военной техники, в которой примут участие около 30 боевых машин. Во главе колонны планируется запустить Т-34. Также впервые будет представлена «Армата».

Stories:
Екатеринбург
Related news:
шествиевыступлениетанкиЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы