В этом году традиционная прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, президент в последние несколько месяцев «проводит прямую линию», а потому проведение ее в традиционном формате излишне. Он отметил, что некоторые ее элементы, возможно, будут добавлены в ежегодную пресс-конференцию в декабре. В последний раз прямая линия президента проходила в июне 2019 года. Первая передача прошла в 2001 году и проводится каждый год.

