В Нижнем Тагиле прекратили поиски пропавших в лесу пенсионеров

Олег Голишев 1950 года рождения пропал 21 августа, возле поселка Синегорский. Он ушел за грибами с родными, но из леса так и не вышел. 23 августа мужчина выходил из леса к часовне в 10 километрах от места пропажи, однако он решил вернуться туда, где оставил машину. На следующий день в километре от места пропажи поисковики нашли ведро с грибами.