В Нижнем Тагиле прекратили поиски пропавших в лесу пенсионеров

В Нижнем Тагиле прекратили поиски пропавших в лесу пенсионеров

Сегодня, 08:58ОбществоPhoto: pixabay.com
В Нижнем Тагиле на данный момент прекращены поиски двух мужчин, потерявшихся в лесу в августе 2020 года. Об этом сообщил TagilCity.ru руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Пока поиски прекращены. Мы прочесали все квадраты в этих местах, использовали все зацепки, которые были. Поиски прекратили временно, до появления новой информации,сообщил TagilCity.ru Игорь Гапонов.

70-летний Юрий Фадеев пропал в деревне Волчевка Горноуральского ГО 24 августа. Он ушел в лес и не вернулся. У мужчины проблемы со здоровьем, он недавно перенес инсульт. Он вышел погулять около часа дня. К трем часам его супруга забеспокоилась, а вечером обратилась с заявлением о пропаже.

Олег Голишев 1950 года рождения пропал 21 августа, возле поселка Синегорский. Он ушел за грибами с родными, но из леса так и не вышел. 23 августа мужчина выходил из леса к часовне в 10 километрах от места пропажи, однако он решил вернуться туда, где оставил машину. На следующий день в километре от места пропажи поисковики нашли ведро с грибами.

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