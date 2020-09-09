В Нижнем Тагиле с ЕВРАЗ-НТМК требуют 9,4 миллиона рублей за тепловую энергию

Согласно материалам дела, энергия была отпущена в период с 5 декабря 2015 года по 4 декабря 2018 года на объект шандор (гидрозатвор) плотины. Кроме того, НТТС требует возместить 33,4 тысячи рублей убытков, которые были причинены бездоговорным потреблением энергии за тот же период.