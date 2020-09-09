В Нижнем Тагиле с ЕВРАЗ-НТМК требуют 9,4 миллиона рублей за тепловую энергию

В Нижнем Тагиле с ЕВРАЗ-НТМК требуют 9,4 миллиона рублей за тепловую энергию

Сегодня, 09:32ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле МУП «НТТС» обратилось в Арбитражный суд с иском к ЕВРАЗ-НТМК о взыскании 9,4 миллиона рублей за отпущенную тепловую энергию.

Согласно материалам дела, энергия была отпущена в период с 5 декабря 2015 года по 4 декабря 2018 года на объект шандор (гидрозатвор) плотины. Кроме того, НТТС требует возместить 33,4 тысячи рублей убытков, которые были причинены бездоговорным потреблением энергии за тот же период.

Судебное разбирательство несколько раз переносилось. Следующее назначено на 11 сентября.

На момент публикации материала ответ на запрос редакции касательно подробностей иска от ЕВРАЗ-НТМК не поступил.

Ранее калужская компания по производству стальных, чугунных и алюминиевых изделий обратилась в суд с иском к АО «ЕВРАЗ-НТМК» о взыскании 15,3 миллиона рублей из-за отказа от исполнения договора.

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