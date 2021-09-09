12 камер «Безопасного города» появились в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Камеры устанавливают специалисты «Горсвет-НТ», видеонаблюдение было запланировано в составе общих работ и включено в смету. Всего будет 12 простых и широкоформатных камер, которые начнут работать, как только протянут питание на шкафы.
Нам осталось поставить две камеры на фасаде дворца культуры. Если ливня не будет, доделаем сегодня, 9 сентября, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Напомним, сквер за ДК «Юбилейный» планируют открыть 16 сентября. Площадь реконструкции составила 4,3 гектара, на работы было выделено более 71 миллиона рублей. Генеральным подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой».