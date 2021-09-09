12 камер «Безопасного города» появились в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

12 камер «Безопасного города» появились в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
12 камер «Безопасного города» появились в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:49ОбществоФото: TagilCity.ru
12 камер видеонаблюдения системы «Безопасный город» устанавливают специалисты в сквере за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. Они начнут работать в ближайшие дни.

Камеры устанавливают специалисты «Горсвет-НТ», видеонаблюдение было запланировано в составе общих работ и включено в смету. Всего будет 12 простых и широкоформатных камер, которые начнут работать, как только протянут питание на шкафы.

Нам осталось поставить две камеры на фасаде дворца культуры. Если ливня не будет, доделаем сегодня, 9 сентября, рассказал редакции TagilCity.ru директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, сквер за ДК «Юбилейный» планируют открыть 16 сентября. Площадь реконструкции составила 4,3 гектара, на работы было выделено более 71 миллиона рублей. Генеральным подрядчиком стал МУП «Тагилдорстрой».

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ЭксклюзивНижний Тагил
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