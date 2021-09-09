Дегтярев добился возвращения «Хабаровским авиалиниям» трех вертолётов Ми-8МТВ

Дегтярев добился возвращения «Хабаровским авиалиниям» трех вертолётов Ми-8МТВ
Дегтярев добился возвращения «Хабаровским авиалиниям» трех вертолётов Ми-8МТВ
Сегодня, 13:44ОбществоФото: khabkrai.ru
Как и обещал, глава региона Михаил Дегтярёв вернул местной авиационной компании «Хабаровские авиалинии» три вертолета Ми-8 МТВ, которые принадлежат ей. Ранее воздушные суда передали в аренду авиакомпании «Ютэйр» для работы в других российских субъектах.

Об этом Михаил Дегтярев узнал еще в 2020 году, когда только занял пост главы региона. Тогда же, в ноябре прошлого года, провел переговоры с руководством авиакомпании «Ютэйр» и смог добиться согласия на возвращение всех трех вертолетов назад в Хабаровск. А сейчас, по возвращении судов в столицу края, их вновь передали в распоряжение краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии», информирует transsibinfo.com.

«Теперь они смогут эксплуатироваться у нас в регионе — для регулярных рейсов в северные районы, в качестве бортов санавиации и при организации чартерных перевозок персонала горнорудных компаний. До прошлого года эти винтокрылые машины находились в аренде в другом субъекте РФ, то есть использовали их без пользы для жителей Хабаровского края», — отметил у себя в Телеграм-канале Михаил Дегтярев.

То есть Дегтярев смог остановить разбазаривание имущества региона, которое не раз допускали различные чиновники и руководители предприятий края. Но после того как Михаила Дегтярева назначили на должность главы Хабаровского края, эту практику начали активно устранять. Итогом этой борьбы стало увольнение некоторых чиновников и возврат в край разбазаренного местного имущества.

Так, все три вертолета, которые в данный момент вернул на родную землю Дегтярёв, помогут сделать авиаперевозки для жителей отдаленных районов края доступнее, или же их будут использовать для работы в санавиации.

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