До 10 лет тюрьмы грозит тагильчанину за сломанный палец росгвардейцу

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Нижнего Тагила за избиение полицейского в отделении. Он сломал палец сотруднику Росгвардии, а также ударил его кулаком по лицу.

В начале мая ночью в одном из кафе на улице Вагоностроителей пьяный мужчина начал приставать к посетителям. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции № 17. Там тагильчанин напал на сотрудника Росгвардии и ударил его кулаком по лицу, а затем стал выкручивать ему палец на руке. В результате медики диагностировали у полицейского перелом фаланги, а также ссадины в области глаза. Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, уголовное дело еще одного тагильчанина, избившего стража правопорядка, направлено на рассмотрение в суд. Он был задержан на Вагонке в апреле 2021 года в нетрезвом состоянии и доставлен к отделению полиции. Мужчина отказался выходить из автомобиля и сломал полицейскому нос. За сломанный нос полицейскому до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину

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