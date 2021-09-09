Эксперты: iHerb не нарушает российское законодательство

“Новые известия” сообщают, что два источника на рынке интернет-ретейла полагают: компания “Эвалар” может стоять за притеснениями интернет-магазина. Ранее ее представители уже направляли жалобы в Роспотребнадзор и Госдуму и требовали запретить работу сайта iHerb в России. Сейчас к ситуации подключена прокуратура.
Вероятно, у конкурентов вызвала беспокойство масштабность бизнеса интернет-магазина. Ранее компания сообщала о своем намерении построить в России собственный завод.
После решения Барнаульского суда СМИ начали публиковать комментарии экспертов по поводу нежелания трансграничных сервисов сертифицировать продаваемые в России товары. Утверждалось, что продукция должна проходить сертификацию в соответствии с российскими нормами и получать разрешение.
Тем не менее закон о трансграничной торговле не регламентирует необходимость повторной сертификации продукции, которая уже получила разрешение на реализацию в приграничном государстве. Отсутствие бюрократии и задержек поставок - основа принципа свободной торговли. Именно поэтому вынесенное Барнаульским судом решение может негативно сказаться на сегменте электронной коммерции в целом.
Журнал “Форбс” цитирует слова главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова о том, что деятельность iHerb не нарушает российские нормы закона.