Эксперты: iHerb не нарушает российское законодательство

Эксперты: iHerb не нарушает российское законодательство
Эксперты: iHerb не нарушает российское законодательство
Вчера, 23:31ОбществоФото: pxhere.com
Эксперты выразили мнение по поводу ситуации, сложившейся вокруг международного интернет-магазина iHerb. Ранее Барнаульский городской суд вынес решение о блокировке сайта. Аналитики считают, что инициатором атаки стал алтайский производитель БАДов “Эвалар”.

“Новые известия” сообщают, что два источника на рынке интернет-ретейла полагают: компания “Эвалар” может стоять за притеснениями интернет-магазина. Ранее ее представители уже направляли жалобы в Роспотребнадзор и Госдуму и требовали запретить работу сайта iHerb в России. Сейчас к ситуации подключена прокуратура.

Вероятно, у конкурентов вызвала беспокойство масштабность бизнеса интернет-магазина. Ранее компания сообщала о своем намерении построить в России собственный завод.

После решения Барнаульского суда СМИ начали публиковать комментарии экспертов по поводу нежелания трансграничных сервисов сертифицировать продаваемые в России товары. Утверждалось, что продукция должна проходить сертификацию в соответствии с российскими нормами и получать разрешение.

Тем не менее закон о трансграничной торговле не регламентирует необходимость повторной сертификации продукции, которая уже получила разрешение на реализацию в приграничном государстве. Отсутствие бюрократии и задержек поставок - основа принципа свободной торговли. Именно поэтому вынесенное Барнаульским судом решение может негативно сказаться на сегменте электронной коммерции в целом.

Журнал “Форбс” цитирует слова главы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова о том, что деятельность iHerb не нарушает российские нормы закона.

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