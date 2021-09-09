Эксперты: iHerb не нарушает российское законодательство

Тем не менее закон о трансграничной торговле не регламентирует необходимость повторной сертификации продукции, которая уже получила разрешение на реализацию в приграничном государстве. Отсутствие бюрократии и задержек поставок - основа принципа свободной торговли. Именно поэтому вынесенное Барнаульским судом решение может негативно сказаться на сегменте электронной коммерции в целом.