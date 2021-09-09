Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга

Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга
Крымский СК проверит информацию об инциденте с ребенком-инвалидом из Екатеринбурга
Сегодня, 14:36ОбществоФото: 1MI
Следственный отдел СК на транспорте республики Крым проверит информацию о том, что мать ребенка-инвалида из Екатеринбурга заставили сдать спецкресло в багаж на борту самолета «Уральских авиалиний» в аэропорту Севастополя.

9 сентября 2021 года начата проверка сотрудниками крымского СО СКР на транспорте информации, согласно которой, специальное удерживающее кресло ребенка инвалида с ДЦП, было отправлено в багаж рейса Симферополь-Екатеринбург. Матери ребенка пришлось 3 часа удерживать сына в удобном для него положении, сообщает «Российская газета».

Скандал произошел 8 сентября 2021 года, когда екатеринбуржцы возвращались домой с отдыха в Крыму. Отмечается также, что при перелете из Екатеринбурга в Крым самолетом «Уральских авиалиний», никаких проблем со спецкреслом не возникло.

Напомним, руководство авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировало инцидент с мальчиком-инвалидом в аэропорту Симферополя.

Сюжеты:
Екатеринбург
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