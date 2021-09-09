Названа возможная причина смерти мужчины во дворе дома в Екатеринбурге

Предполагается, что это могли быть проблемы со здоровьем, сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Он отметил, что уже была установлена личность погибшего. Это — мужчина 1962 года рождения, который снимал жилье в данном микрорайоне. Его опознали родственники: двоюродный брат и сестра.