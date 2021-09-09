Названа возможная причина смерти мужчины во дворе дома в Екатеринбурге

Названа возможная причина смерти мужчины во дворе дома в Екатеринбурге
Названа возможная причина смерти мужчины во дворе дома в Екатеринбурге
Сегодня, 22:17ОбществоФото: 1MI
Названа предполагаемая причина гибели гражданина, тело которого 9 сентября найдено на улице Краснолесья, 137 в микрорайоне Академический в уральской столице.

Предполагается, что это могли быть проблемы со здоровьем, сообщает глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. Он отметил, что уже была установлена личность погибшего. Это — мужчина 1962 года рождения, который снимал жилье в данном микрорайоне. Его опознали родственники: двоюродный брат и сестра.

В связи с происшествием проводится доследственная проверка. Было осмотрено место инцидента. Признаков криминала не обнаружено, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, по словам очевидцев происходящего, место, где обнаружили труп, было оцеплено сотрудниками Росгвардии. Около 17.30 отъехала скорая медицинская помощь.

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Екатеринбург
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