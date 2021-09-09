Нектарины с мертвыми гусеницами завезены в Свердловскую область

Нектарины с мертвыми гусеницами завезены в Свердловскую область
Нектарины с мертвыми гусеницами завезены в Свердловскую область
Сегодня, 22:39ОбществоФото: 1MI
Нектарины, в которых были обнаружены мертвые гусеницы, оказались завезены в Свердловскую область. Теперь фрукты не уничтожат, но обеззаразят.

Продукты питания приехали 8 сентября на грузовике. В общей сложности в Екатеринбург было доставлено 11,4 тонны винограда, 5 тонн нектарин, 3,2 тонны слив и 1 тонна персиков. Товар приехал из Узбекистана, сообщает областное управление Россельхознадзора.

Мертвые насекомые были обнаружены во время экспертизы отобранных образцов.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Свердловской области разработали законопроект о продовольственной безопасности региона. Они предлагают различными видами продуктов, производимых на территории Среднего Урала, изменить уровень самообеспечения региона.

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Екатеринбург
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