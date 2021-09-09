Посвященная поколениям врачей аллея открылась в Нижнем Тагиле

Посвященная поколениям врачей аллея открылась в Нижнем Тагиле
Посвященная поколениям врачей аллея открылась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:09ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Территория возле медицинского колледжа открылась после реконструкции в Нижнем Тагиле. Это первый из четырех объектов, который был благоустроен в 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В церемонии также принял участие мэр города Владислав Пинаев. В общей сложности работы заняли около пяти месяцев. За это время на территории было установлено освещение, сцена, состоящая из двух уровней, декоративные арки, лавочки и клумбы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На церемонии Владислав Пинаев поздравил жителей города с открытием и подчеркнул, что название аллеи связано со значимостью профессии врача для общества и государства. На мероприятии также присутствовали представители трех поколений медиков, а почетным гостем стала ветеран медицинской службы Клавдия Махьянова.

Планируется, что в новой аллеи студенты-медики будут давать клятву верности профессии. Также в 2022 году на территории будет установлен памятник, посвященный медикам Нижнего Тагила.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, в 2022 году Нижний Тагил получит 205,9 миллиона рублей на формирование современной городской среды. Данный документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 1,6 миллиарда рублей в 2022 году составила общая сумма субсидий на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области.

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