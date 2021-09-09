Посвященная поколениям врачей аллея открылась в Нижнем Тагиле

В церемонии также принял участие мэр города Владислав Пинаев. В общей сложности работы заняли около пяти месяцев. За это время на территории было установлено освещение, сцена, состоящая из двух уровней, декоративные арки, лавочки и клумбы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На церемонии Владислав Пинаев поздравил жителей города с открытием и подчеркнул, что название аллеи связано со значимостью профессии врача для общества и государства. На мероприятии также присутствовали представители трех поколений медиков, а почетным гостем стала ветеран медицинской службы Клавдия Махьянова.
Планируется, что в новой аллеи студенты-медики будут давать клятву верности профессии. Также в 2022 году на территории будет установлен памятник, посвященный медикам Нижнего Тагила.
Напомним, в 2022 году Нижний Тагил получит 205,9 миллиона рублей на формирование современной городской среды. Данный документ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 1,6 миллиарда рублей в 2022 году составила общая сумма субсидий на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области.