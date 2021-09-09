Причину задержания водителя из Новой Ляли назвали в ГИБДД

Инцидент произошел 5 сентября 2021 года в Верхотурье. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения из Новой Ляли.
Автомобиль был остановлен за то, что водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам. Также у мужчины имелись внешние признаки опьянения, в связи с чем назначено проведение соответствующей экспертизы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Во время составления административных протоколов мужчина стал оказывать сопротивление за то, что его доставили в территориальный ОВД, уточнили в УГИБДД.
В результате в отношении мужчины составлены протоколы за непредоставление пешеходам преимущества и невыполнение требований сотрудников полиции. Материалы уже переданы в суд и будут рассмотрены в ближайшее время.
По факту неповиновения сотрудникам полиции, материалы были переданы в СКР по Свердловской области, сообщили в ГИБДД.
Там добавили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобиля, повлекшее вред здоровью человека.
Напомним, госавтоинспекторы задержали жителя Новой Ляли с применением физической силы и спецсредств. Наручники на мужчине не были застегнуты до конца. Мужчина говорил стражам правопорядка, что ни в чем не виноват и просил объяснить, по какой причине к нему применяется грубая сила. На это сотрудник ДПС ответил, что задерживает уральца. В результате перепалки правоохранители согласились составить протокол на месте. В ответ мужчина сел на заднее сидение их автомобиля, попросив оставить двери открытыми.