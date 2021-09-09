Причину задержания водителя из Новой Ляли назвали в ГИБДД

Напомним, госавтоинспекторы задержали жителя Новой Ляли с применением физической силы и спецсредств. Наручники на мужчине не были застегнуты до конца. Мужчина говорил стражам правопорядка, что ни в чем не виноват и просил объяснить, по какой причине к нему применяется грубая сила. На это сотрудник ДПС ответил, что задерживает уральца. В результате перепалки правоохранители согласились составить протокол на месте. В ответ мужчина сел на заднее сидение их автомобиля, попросив оставить двери открытыми.