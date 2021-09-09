РЭО: К 2025 году в сети «Макдоналдс» в России внедрят раздельный сбор отходов

Российский экологический оператор (РЭО) и компания «Макдоналдс» подписали соглашение на тему введения во всех ресторанах сети быстрого питания раздельного сбора и вывоза отходов. Кроме того, в упаковках продукции будет использоваться вторсырье.

Уточняется, что договор заключен на два года с возможностью последующего продления. При этом не предполагается каких-либо денежных обязательств со стороны участников соглашения. Предположительно в октябре будет утвержден список регионов, где есть инфраструктура для реализации пилотных проектов по организации раздельного сбора мусора и последующей его утилизации. Об этом сообщает РБК. Старший директор по устойчивому развитию РЭО Ирина Коршунова рассказала, что в нынешнем году в пилотном проекте по раздельному сбору отходов примут участие четыре десятка предприятий «Макдоналдс» в России. А в последующем все новые предприятия сети будут строиться уже с возможностью организации раздельного сбора мусора и отправки его на переработку. Сейчас такая система введена уже в 24 из более чем 800 ресторанов «Макдоналдс» в 61 регионе России. Отмечается, что до конца 2024 года на эту схему работы перейдут все предприятия российского «Макдоналдса».

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