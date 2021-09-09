Школьники не будут учиться в дни выборов в Нижнем Тагиле

Во время выборов в Госдуму РФ и свердловское ЗакСО, которые выпадают на 17-19 сентября, для школьников Нижнего Тагила не будут проводиться классические уроки. Вместо этого учащиеся пойдут на экскурсии, спектакли или походы.

Данное решение принято в связи с тем, что в школах будут функционировать избирательные участки. В результате в пятницу и субботу тагильские школьники смогут посвятить себя внеучебной деятельности. 17-18 сентября в образовательных учреждениях Нижнего Тагила пройдет акция «Вместе всей семьей». Принять участие в ней смогут не только несовершеннолетние, но и их родители, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на управлении образования администрации. Также учащиеся смогут проявить себя на конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов, которые приурочены к исполнению Нижнему Тагиле 300 лет. Напомним, выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области пройдут 19 сентября. Проголосовать можно как за партии, так и за кандидатов по одномандатным округам. Тагильчане также смогут проголосовать за кандидатов из дома. Для этого необходимо позвонить в избирательный участок и оставить заявку. Проголосовать из дома смогут тагильчане на выборах 19 сентября

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