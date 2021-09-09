Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области

Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области
Штурм пустых квартир и сертификаты за голосование. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:40ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 сентября.

Сертификаты торговой сети «Монетка» на 300 рублей получат избиратели в Свердловской области в дни голосования. Однако, пока нет точной информации о том, кому именно они будут выдаваться, возможно их будут вручать только работникам бюджетной сферы.

Еще одно нападение на девушку совершил мужчина неславянской внешности на улице Блюхера в Екатеринбурге. Он выскочил из кустов и схватил потерпевшую, однако она вцепилась ему в лицо. Девушка не стала писать заявление в полицию, несмотря на то, что на протяжении нескольких недель в столице Урала происходят подобные случаи.

Росгвардия нагрянула в две тагильские квартиры на улицах Ильича и Парковая в поисках предпринимателя, который пропал год назад в Екатеринбурге. Силовики болгаркой выпилили двери в отсутствие хозяев и провели обыски вплоть до школьных рюкзаков, а затем уехали, оставив квартиры открытыми.

17-летняя девушка из Первоуральска совершила суицид, ее тело обнаружил старший брат. Полиция изъяла планшет и телефон погибшей. Известно, что она увлекалась аниме.

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