Удочеренная американцами тагильчанка нашла родственницу в уральской психбольнице

Удочеренная американцами тагильчанка нашла родственницу в уральской психбольнице
Удочеренная американцами тагильчанка нашла родственницу в уральской психбольнице
Сегодня, 17:04ОбществоФото: 1MI
Удочеренная американцами в 1996 году жительница штата Висконсин в США Ксения Бандоян ищет своих родственников на Урале. Ей удалось узнать, что ее старшая сестра находится в одном из психоневрологических интернатов Свердловской области.

Ксения родилась в 1995 году в Нижнем Тагиле и была отдана в дом малютки, так как ее мать была лишена родительских прав. Через год девочку удочерила учительница из Америки, там она и проживает до сих пор.

Для того чтобы найти родственников, девушка наняла частного детектива. Выяснилось, что родители умерли, также скончалась еще одна ее старшая сестра, которая отбывала срок в колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

Сейчас нашлась еще одна сестра Наталья. В психоневрологическом интернате Ксении отказывают в посещении родственницы и не предоставляют фотографию сестры, пока она не проведет ДНК-тест для доказательства родства, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, Ксения Бандоян уже семь лет разыскивает родственников в Нижнем Тагиле. Недавно она заключила однополый брак со своей подругой, за что ее затравили в соцсетях Свердловской области.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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