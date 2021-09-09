Живодер или хищники? Загадочное изчезновение котов происходит в поселке Горбуново

При вопросе журналиста о пропадающих котах некоторые жители поселка Горбуново пожимали плечами и говорили, что слышат об этом в первый раз. А кто-то выдвигал свои версии происходящего. Например, местный житель по имени Владимир считает, что котов могли загрызть местные собаки.
Да, я видел объявления на столбах о пропавших кошках. Мне кажется, тут все просто. Главный враг кошачьих — это собаки. В поселке многие кошки гуляют сами по себе и попадают на зуб собакам,поделился мнением с журналистом Владимир.
Действительно, идя по поселку, корреспондент обратил внимание на встречающихся крупных собак. У некоторых из них были желтые бирки в ушах, что значит после отлова их стерилизовали и выпустили обратно на улицу. К слову, к человеку никто из собак агрессии не проявлял. Но другое дело — кошки.
Предположение о собаках, которые могли стать причиной исчезновения кошек, высказала и жительница поселка Алена, у которой в середине августа пропала пушистая любимица.
Я нашла свою кошку мертвой. А три дня назад кошка пропала у моей тети, которая живет по соседству. Мы предполагаем, кто их загрыз. Но хозяйка собак остается безнаказанной, ее хаски так и гуляют спокойно, и дальше пропадают кошки. Жаль наших животных,рассказала девушка TagilCity.ru.
Еще одна версия исчезновения котов — хищные животные или птицы. Местные жители рассказывают, что в ближайших лесах встречаются лисы, а пару лесу назад зимой в Горбуново выходили волки. Есть там и пернатые хищники, которые смогу справится с кошкой.
Может, и хищники котов таскают. Хотя лисы и ястребы, мне кажется, в первую очередь на домашних птиц будут охотиться,считает житель Горбуново по имени Александр.
Однако те тагильчане, с которыми журналисту удалось пообщаться, диких зверей в поселке не замечали.
В недавнем времени в соцсетях появилась шокирующая новость: в Горбуново неизвестный надругался над домашним котом по кличке Арсений. Животному пришлось перенести сложную операцию на прямой кишке, и сейчас ему предстоит длительное восстановление. По словам хозяйки, кот всегда гулял рядом с домом и далеко не уходил.
В ветеринарной клинике нам сказали, что не так давно в поселке уже бывали такие случаи. Не так давно пропала кошка, и могут быть только догадки, что с ней и где она, жива ли. Осмотрев нашего питомца, врачи только развели руками,пишет хозяйка Арсения.
О том, что в Горбуново, возможно, завелся живодер, TagilCity.ru рассказала и тагильчанка по имени Юлия:
Это правда какой-то живодер там живет. У нас в Горбуново тоже у речки дом. Этим летом пропал наш кот, тоже рыжий. И соседи с улицы тоже говорили, что коты пропадают. На столбах даже висят объявления. Но у нас кот ходил максимум на 500 метров, он ленивый и далеко не уходил.
Примечательно, что владельцы пропавших животных живут примерно в одном районе Горбуново — улиц Пригородная и Большая Кооперативная. В этих же местах на столбах висят объявления о других пропавших котах и кошках. Зоозащитники рекомендуют владельцам животных не отпускать их на самовыгул, чтобы те не попали в руки злоумышленников, не погибли под колесами авто или не стали добычей хищников.
Если вам стало известно что-то о пропадающих животных в поселке, пишите в редакцию TagilCity.ru.