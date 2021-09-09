Живодер или хищники? Загадочное изчезновение котов происходит в поселке Горбуново

В ветеринарной клинике нам сказали, что не так давно в поселке уже бывали такие случаи. Не так давно пропала кошка, и могут быть только догадки, что с ней и где она, жива ли. Осмотрев нашего питомца, врачи только развели руками,пишет хозяйка Арсения.