Зоопарк «Парк бабочек» ответит за издевательства над животными в Екатеринбурге

Природоохранная прокуратура Свердловской области подала иск в суд на екатеринбургский зоопарк «Парк бабочек» за систематические нарушения содержания животных. Последний скандал случился в конце августа 2021 года, когда 5-летнюю девочку там укусила змея.

Иск о нарушениях в контактном зоопарке «Парк бабочек» был направлен в екатеринбургский суд природоохранной прокуратурой 9 сентября 2021 года, сообщает E1. Заведение периодически преследовали скандалы, претензии к условиям содержания животных выдвигались зоозащитниками. В конце августа 2021 года зоопарк закрылся после инцидента с 5-летней девочкой, на которую напала змея. После направления претензий зоозащитников в Россельхознадзор на нарушения в зоопарке, заведению отказали в выдаче соответствующей лицензии.Отмечается, что данное решение было распространено и на два филиала зоопарка, расположенных в соседнем Челябинске. Напомним, в конце августа 2021 года сотрудники городского зоопарка Екатеринбурга просили горожан не приносить больше яблоки, так как ими были забиты все морозильные камеры. Больше трех тонн яблок принесли екатеринбуржцы в городской зоопарк

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