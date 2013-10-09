Дополнительные услуги по мониторингу СМИ

С помощью "Монитор СМИ" можно осуществлять оперативный мониторинг СМИ компании, ее конкурентов, брендов.

Широкие возможности поиска позволяют настроить мониторинг печатных изданий, ТВ и радио, блогов и интерент-агенств практически под любые задачи, связанные с оперативным получением информации.

Мониторинг СМИ – важная составная часть маркетинговой политики любой серьёзной компании. Всё больше российских бизнесменов понимают, насколько важно быть в курсе деловых и политических новостей, а также иметь чёткое представление об активности прямых и потенциальных конкурентов. Поэтому услуги мониторинга СМИ всё активнее и прочнее входят в набор современных маркетинговых инструментов.

Помимо доступа к информационно-аналитической базе "Монитор СМИ" Вы можете заказать:

- периодический мониторинг СМИ;

- мониторинг СМИ по событию, персонам.

Предусмотрены различные варианты доставки мониторгинга: по e-mail, нарочным и т.п.