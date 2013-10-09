Дополнительные услуги по мониторингу СМИ
9 октября 2013, 10:00ОбществоМонитор СМИ
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Информационная аналитическая база "Монитор СМИ" позволяет получить онлайновый доступ к базе...
С помощью "Монитор СМИ" можно осуществлять оперативный мониторинг СМИ компании, ее конкурентов, брендов.
Широкие возможности поиска позволяют настроить мониторинг печатных изданий, ТВ и радио, блогов и интерент-агенств практически под любые задачи, связанные с оперативным получением информации.
Мониторинг СМИ – важная составная часть маркетинговой политики любой серьёзной компании. Всё больше российских бизнесменов понимают, насколько важно быть в курсе деловых и политических новостей, а также иметь чёткое представление об активности прямых и потенциальных конкурентов. Поэтому услуги мониторинга СМИ всё активнее и прочнее входят в набор современных маркетинговых инструментов.
Помимо доступа к информационно-аналитической базе "Монитор СМИ" Вы можете заказать:
- периодический мониторинг СМИ;
- мониторинг СМИ по событию, персонам.
Предусмотрены различные варианты доставки мониторгинга: по e-mail, нарочным и т.п.
Более подробно на нашем сайте: http://monitoringsmi.com
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