Госдума отказалась вводить обязательное использование зимних шин

Кроме того, документ разрешал ездить на нешипованных зимних шинах на протяжении всего года, но ограничивал возможность использование покрышек с шипами в период с 1 ноября по 31 марта.

Другой законопроект подготовили члены Совета Федерации. Документ предлагал установить не обязательное использование зимних шин в определенный период времени, а передать право устанавливать свои сроки разным субъектам РФ в зависимости от климатических условий.

В качестве наказания за нарушение требования предлагалось ввести штраф в размере до двух тысяч рублей.