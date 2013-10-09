Госдума отказалась вводить обязательное использование зимних шин
Один из законопроектов, внесенный на рассмотрение нижней палатой Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагал обязать автовладельцев использовать зимние шины в период с 1 декабря по 28 февраля. Норму планировалось ввести для легковых автомобилей и грузовиков с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны. За нарушение запрета предусматривался штраф до 5 тысяч рублей.
Кроме того, документ разрешал ездить на нешипованных зимних шинах на протяжении всего года, но ограничивал возможность использование покрышек с шипами в период с 1 ноября по 31 марта.
Другой законопроект подготовили члены Совета Федерации. Документ предлагал установить не обязательное использование зимних шин в определенный период времени, а передать право устанавливать свои сроки разным субъектам РФ в зависимости от климатических условий.
В качестве наказания за нарушение требования предлагалось ввести штраф в размере до двух тысяч рублей.
Оба законопроекта были отклонены из-за того, что новый технический регламент Таможенного союза, вступающий в России в силу с 1 января 2015 года, запрещает эксплуатацию транспортных средств без зимней резины в период с декабря по февраль.