«Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки». В Нижнем Тагиле открывается уникальная выставка Народного художника

В настоящее время Сергей Николаевич Андрияка - ректор Московской Государственной академии акварели и изящных искусств. За прошедшие годы он создал несколько тысяч произведений. Сергей Николаевич Андрияка - участник многих московских, региональных и зарубежных выставок (с 1985 года состоялось свыше 500 персональных выставок). Творчество художника знают и любят в Германии, Швейцарии, Франции, Австрии, Японии, Китае и других странах. Его работы находятся в крупнейших музеях мира и частных собраниях.

Идея передвижного выставочного проекта принадлежит Художественному руководителю и коллективу Школы акварели. За последние восемь лет выставки с огромным успехом прошли в более 100 крупных городах Центральной России, Поволжья, Урала, Западной Сибири и Республики Беларусь. Организуемая в больших и малых городах, выставка помогает понять уникальную методику обучения в Школе, приемы овладения тем или иным секретом классической многослойной акварели, а также дарит зрителям радость, тепло и свет.

Игра цвета, изящество линий и серьезный подход к композиционному построению удивят зрителя и поразят умением юных художников передать красоту окружающего мира. Уровень мастерства ощущается во всех работах учащихся – от графики и рисунка до живописных произведений, выполненных в различных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, интерьер.

Художники-педагоги Школы акварели, следуя методике преподавания, личным примером формируют в молодом человеке стремление к самовоспитанию, к активному познанию и осмыслению мира. При этом методика строится таким образом, чтобы базовые понятия учащийся постигал от простого к сложному, рисуя с простых предметов. Все педагоги Школы акварели - талантливые мастера, обладающие высоким профессионализмом, индивидуальным стилем и многогранностью интересов.

Экспозиция работ Сергея Андрияки представлена произведениями, созданными художником в разные периоды его творчества и выполненными в технике классической многослойной акварели. Среди них знаменитые картины – «Подсолнухи» (1989г.), «Анютины глазки» (2007г.), а также известная работа – «Старинный ларец» (1993г.).

Учитель и мудрый наставник, Сергей Николаевич, щедро делится своими знаниями и богатым опытом с учениками. Завораживающие акварели Сергея Андрияки изысканны и эмоциональны. Это очарование и нежность цветов, разнообразие русской природы, величие и красота старинных православных храмов, восточные темы, западноевропейские сюжеты. Мастеру акварели удается искусно передать разнообразие состояния природы - радость весеннего пробуждения, задумчивость осенней поры и магическое сияние январского снега. Цветочный натюрморт - излюбленный жанр художника. Скромный букет анютиных глазок, роскошные маки и великолепные хризантемы на картинах словно источают аромат.

Мы рады представить нашу выставку «Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки» в Вашем городе. Вы попадете в «волшебное царство», где пейзажи и натюрморты, портреты и жанровые сцены выполнены в технике легкой, пронизанной солнечным светом акварельной живописи говорят организаторы выставки.

Важно и то, что в рамках выставки художники-педагоги Школы акварели проведут для учащихся художественных школ Нижнего Тагила бесплатный мастер-класс. Выставка пройдет при поддержке Управления культуры Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильского музея изобразительных искусств, Департамента культуры города Москвы и Школы акварели Сергея Андрияки.