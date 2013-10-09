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«Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки». В Нижнем Тагиле открывается уникальная выставка Народного художника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мастер и ученик. Школа акварели Сергея Андрияки». В Нижнем Тагиле открывается уникальная выставка Народного художника

9 октября 2013, 10:05ОбществоCorey
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