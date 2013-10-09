Нижний Тагил поддержит Всероссийский антимеховой марш-2013

А есть те, кому небезразлична данная проблема, кто всей душой желает показать обществу, насколько чудовищно люди относятся к животным. Ведь братья наши меньшие не виноваты в том, что их шкура когда-то приглянулась человеку. Активисты убеждены, что первобытный человек надевал на себя шкуры, поскольку у него не было выбора, но в современном мире, обладая огромным выбором различных искусственных одеяний, носить шкуры животных на себе как минимум странно.