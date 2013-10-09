Нижний Тагил поддержит Всероссийский антимеховой марш-2013
Всем известно, что ежегодно во всем мире сотни миллионов животных погибают ради меха. Кто-то просто игнорирует эту информацию, отрицая то, что происходит со зверьками, кто-то жестоко полагает, что животные именно для этого созданы, и носит гламурные шубки и шапки.
А есть те, кому небезразлична данная проблема, кто всей душой желает показать обществу, насколько чудовищно люди относятся к животным. Ведь братья наши меньшие не виноваты в том, что их шкура когда-то приглянулась человеку. Активисты убеждены, что первобытный человек надевал на себя шкуры, поскольку у него не было выбора, но в современном мире, обладая огромным выбором различных искусственных одеяний, носить шкуры животных на себе как минимум странно.
Тагильские организаторы антимехового марша призывают неравнодушных тагильчан, согласных с тем, что эта проблема достаточно усугубилась по всему миру, принять участие в мероприятии. Антимеховой марш пройдет 20 октября. Организаторы накануне обратились в Администрацию города для согласования акции, поэтому скоро станут известны и точная дата, и место проведения. Всю информацию вы можете узнать в официальной группе «Всероссийского антимехового марша в Нижнем Тагиле».
Приходи на Антимеховой марш! Расскажи друзьям, родным, коллегам, всем, что нельзя оставаться в стороне! Пройдём по улицам нашего прекрасного города единой колонной – докажем, что в этом городе живут по настоящему культурные люди! Защитим животных, экологию, природу! -- говорят организаторы.
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