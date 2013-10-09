Совместная работа «Тагила без ям» и ГИБДД Нижнего Тагила выявила 50 гонщиков

Совместная акция общественников и ГИБДД Нижнего Тагила проходила на двух улицах города, особо подходящих для любителей погонять. На ГГМ работа проходила на Черноисточинском шоссе, а в Дзержинском районе — по обновленной улице Алтайской.

Прекрасно понимая, что при виде гаишников тагильчане резко начинают соблюдать все правила дорожного движения, а радар должен быть под присмотром специалистов, организаторами было принято решение пригласить в наблюдатели общественников. Так, фоторадарный передвижной комплекс Крис-П был установлен вдоль дорог, а неподалеку дежурили активисты движения.

За 6 часов наблюдений мимо радара проехало 1800 автомобилей. Из них 50 автомобилей ехали с превышением скорости, что и было зафиксировано прибором. Если посчитать даже по размеру минимального штрафа 500 рублей, общая сумма штрафов, которые выплатят нарушители, составит от 25 000 рублей.