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Совместная работа «Тагила без ям» и ГИБДД Нижнего Тагила выявила 50 гонщиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совместная работа «Тагила без ям» и ГИБДД Нижнего Тагила выявила 50 гонщиков

9 октября 2013, 08:55ОбществоЕвгения
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