Совместная работа «Тагила без ям» и ГИБДД Нижнего Тагила выявила 50 гонщиков
И это произошло всего за 6 часов работы по 3 часа 5 и 6 октября.
Совместная акция общественников и ГИБДД Нижнего Тагила проходила на двух улицах города, особо подходящих для любителей погонять. На ГГМ работа проходила на Черноисточинском шоссе, а в Дзержинском районе — по обновленной улице Алтайской.
Прекрасно понимая, что при виде гаишников тагильчане резко начинают соблюдать все правила дорожного движения, а радар должен быть под присмотром специалистов, организаторами было принято решение пригласить в наблюдатели общественников. Так, фоторадарный передвижной комплекс Крис-П был установлен вдоль дорог, а неподалеку дежурили активисты движения.
За 6 часов наблюдений мимо радара проехало 1800 автомобилей. Из них 50 автомобилей ехали с превышением скорости, что и было зафиксировано прибором. Если посчитать даже по размеру минимального штрафа 500 рублей, общая сумма штрафов, которые выплатят нарушители, составит от 25 000 рублей.
Предвидя разногласия тагильчан в обсуждении корректности данного метода выявления нарушений по отношению к водителям, позволим себе смоделировать ситуацию. По грубому подсчету, 50 нарушителей-гонщиков за 6 часов — это 8 потенциально опасных транспортных средств в час, 200 за сутки и 1400 за неделю. А это всего на 2 участках дороги. На улицах, где по пешеходным переходам передвигаются люди. А эти люди, кстати, чьи-то родные и близкие. Может быть, даже ваши.