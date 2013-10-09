Уголовное наказание за кражу автомобильных номеров. Правда, в Нижнем Тагиле эта ситуация нетипична

Инициатор этого законопроекта – депутат «Единой России» Вячеслав Лысаков. Внесенный им проект подразумевает появление в Уголовном Кодексе новой статьи – «Неправомерное завладение государственным знаком транспортного средства».

Депутат заявил, что по официальным данным, за прошедший год зафиксировано около 14 тысяч краж номеров, которые злоумышленники затем возвращают за крупное вознаграждение.

За более подробной информацией TagilCity.ru обратился в отделение пропаганды ГИБДД, где инспектор Валентина Репина предоставила интересные данные. В первую очередь, она отметила, что это нетипичная для Тагила ситуация, обычно обращаются с заявлениями об утрате, то есть человек по разным причинам сам лишился своего регистрационного номера.

Согласно общей информации от отделения пропаганды, стало известно, что в прошлом году в ГИБДД поступило около 5 тысяч заявлений о получении дубликатов номеров. Хоть процент кражи выкроить из общей суммы не удалось, ясно одно – даже в Нижнем Тагиле возможны случаи «скручивания» и возвращения номеров за деньги. Также по местному телевидению еженедельно выходят объявления об утрате госномера, и неизвестно, утеря ли это или кража.

Кроме того, в социальной сети месяц назад вышла публикация о том, что в одном из городов был найден целый тайник со скрученными (парными) номерами, да не простыми, а дорогими. Надо сказать, данный «бизнес», видимо, процветает. Так что закон должен стать отличным способом снизить преступность в данном секторе.

Фотография принадлежит пользователю Катя Лукашенко