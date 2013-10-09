В Москве олимпийский огонь погас уже четыре раза

В то время, как разработчики заверяют, что в основе конструкции олимпийского факела лежит уникальная система двойного горения, олимпийский огонь погас в четвертый раз.

Первый раз факел с олимпийским огнем потух в Кремле. Во второй раз - на Раушской набережной. В третий раз олимпийский огонь погас на Мосфильмовской улице. А в четвертый – у Мосфильма.

Я снял уже после светофора напротив Мосфильма. Значит, мой раз - уже четвертый! написал пользователь Youtube.