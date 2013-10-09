В Москве олимпийский огонь погас уже четыре раза
9 октября 2013, 09:25ОбществоЕвгения
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Эстафета олимпийского огня в России длится два дня, однако факел успел потухнуть уже четыре раза, посчитали блогеры.
В то время, как разработчики заверяют, что в основе конструкции олимпийского факела лежит уникальная система двойного горения, олимпийский огонь погас в четвертый раз.
Первый раз факел с олимпийским огнем потух в Кремле. Во второй раз - на Раушской набережной. В третий раз олимпийский огонь погас на Мосфильмовской улице. А в четвертый – у Мосфильма.
Я снял уже после светофора напротив Мосфильма. Значит, мой раз - уже четвертый! написал пользователь Youtube.
Как погас олимпийский огонь 2014, видеоролики выкладывают в Сеть очевидцы. Они негодуют, ведь маршрут олимпийского огня по России только начался.
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