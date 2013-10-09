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В Москве олимпийский огонь погас уже четыре раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Москве олимпийский огонь погас уже четыре раза

9 октября 2013, 09:25ОбществоЕвгения
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