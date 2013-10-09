В Нижнем Тагиле с начала октября снят особый противопожарный режим

Добавим, что в Нижнем Тагиле особый противопожарный режим, действующий на территории муниципального образования с 29 мая 2013 года, был отменен в начале октября постановлением Администрации города. Решение об отмене противопожарного режима было принято в связи с понижением температуры воздуха и снижением уровня пожарной опасности.

Как сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, в период пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального образования город Нижний Тагил произошло 2 пожара. Один – 9 июля в Висимо-Уткинском лесничестве, его площадь составила 8 га, второй, площадью 3 га, - за поселком Горбуново 28 июля. Оба пожара случились по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем.

Добавим, что в целом по области на землях лесного фонда было ликвидировано 463 лесных пожара на общей площади более 2 тыс. га. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 58%, а их общая площадь – на 70%. Это говорит о своевременном и эффективном принятии мер по обнаружению и тушению лесных пожаров.