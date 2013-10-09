В Нижнем Тагиле с начала октября снят особый противопожарный режим
С 8 октября в лесах Свердловской области официально закрыт пожароопасный сезон 2013 года. Соответствующий приказ подписан в специализированном учреждении по тушению лесных пожаров - «Уральской базе авиационной охраны лесов», сообщает управление пресс-службы и информации правительства Свердловской области.
Добавим, что в Нижнем Тагиле особый противопожарный режим, действующий на территории муниципального образования с 29 мая 2013 года, был отменен в начале октября постановлением Администрации города. Решение об отмене противопожарного режима было принято в связи с понижением температуры воздуха и снижением уровня пожарной опасности.
Как сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила, в период пожароопасного сезона в лесах на территории муниципального образования город Нижний Тагил произошло 2 пожара. Один – 9 июля в Висимо-Уткинском лесничестве, его площадь составила 8 га, второй, площадью 3 га, - за поселком Горбуново 28 июля. Оба пожара случились по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем.
Добавим, что в целом по области на землях лесного фонда было ликвидировано 463 лесных пожара на общей площади более 2 тыс. га. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 58%, а их общая площадь – на 70%. Это говорит о своевременном и эффективном принятии мер по обнаружению и тушению лесных пожаров.
Предварительный прогноз по пожароопасной ситуации в регионе на 2014 год не совсем благоприятен. Специалисты предполагают, что из-за недостаточного количества осадков в этом году стоит готовиться к раннему началу пожароопасного сезона и «жаркому» лету.