Директор детского дома в Екатеринбурге признана виновной в выпадении ребёнка из окна

6 ноября 2015 года в одном из детских домов Екатеринбурга 5-летний ребёнок выпал из окна 3 этажа. Ребёнок остался жив и был доставлен в больницу с травмами. Следователи пришли к выводу, что подобное стало возможным из-за халатного отношения к своим обязанностям директора детского дома. 55-летней женщине предъявили обвинения и возбудили уголовное дело.



9 октября суд признал директора виновной в совершении преступления по статье 293 УК РФ «Халатность». В ходе судебного заседания стало известно, что по указу директора были нарушены требования по численности сотрудников в группах. Вместо 2 человек (санитарки и воспитателя) в группах находился 1 сотрудник, который совмещал обязанности.



Также директор отправила в отпуск часть воспитателей, в результате чего численность групп возросла практически в 2 раза (с 8 человек до 14-15). Следователи установили, что проветривание спальных помещений проводилось путём открывания оконных рам, так как фрамуги и форточки отсутствовали.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, приговором суда директору назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Назначен также испытательный срок в виде 2 лет.