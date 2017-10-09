Жительница «замерзающего дома» в Кировграде написала обращение в прокуратуру (ФОТО)

Живущая в доме без отопления жительница Кировграда отправила обращение в прокуратуру Свердловской области.

Напомним, что дом по адресу Дзержинского, 14 уже второй год остается без отопления. Вторую зиму жители дома могут остаться без тепла. Из-за этого им придется либо покупать обогреватели, либо пережить зиму у своих родственников.

Женщина написала жалобу на УЖК «Кировградская» и администрацию города, утверждая, что те бездействуют, пишет JustMedia. Документ отправлен на электронную почту областной прокуратуры.

Фото: JustMedia