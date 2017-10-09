Пенсионерка из Серова уехала из мэрии на скорой из-за протекающей в доме крыши (ФОТО)

Коммунальщики Серова 12 лет не могут устранить протечку крыши, из-за которой с потолка в квартире пенсионерки Галины Власовой постоянно бежит вода.

Пенсионерка Галина Власова из Серова на протяжении 12 лет просит коммунальные службы устранить протечку кровли, из-за которой круглый год с потолка в её квартире течёт вода. Женщина расставила в коридоре тазы и тряпки, но это не спасает от постоянно затопления сверху.



Галина перенесла операцию на коленном суставе и с сентября передвигается по дому на костылях, которые разъезжаются из-за мокрого пола. Перед тем, как лечь на операцию, она получила обещание от руководителя управляющей компании, что ремонт кровли будет произведён, однако, вернувшись из больницы, обнаружила, что всё по старому.

Обращалась в администрацию, к заместителю главы округа. Так он мне сказал, что у меня квартира приватизирована и предложил починить крышу самой. А я ведь плачу за капитальный ремонт, за обслуживание. А он мне ответил, что я же не ему деньги отдаю. Почему я должна так жить 12 лет? Меня из администрации на скорой увезли, -- рассказывает пенсионерка



Как передаёт издание «Серов Глобус», руководитель управляющей компании, которая обслуживает дом Галины Власовой, сообщила, что полное устранение протечки крыши возможно в случае капитального ремонта здания, который запланирован на 2040 год.

Фото: Серов Глобус