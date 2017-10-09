«Поваренная» соль исчезнет с прилавков российских магазинов

В России решено внести изменения в требования к ГОСТу пищевой соли. Теперь из названия уберут термин «поваренная».

Как объяснили эксперты, ни в одном справочнике или источнике нет точного определения что такое «поваренная соль». Скорее всего, это название, употребляющееся по старинке, не несущее никакой смысловой нагрузки и уже изжившее себя.





Более того, термин искажает смысл названия продукта и вызывает массу вопросов, сообщают «Известия».



Эксперты предлагают теперь маркировать продукцию, как «Соль пищевая».





Также по новому ГОСТу, будет увеличена цветовая палитра соли, помимо белого и серого оттенков, добавится бежевый. Именно таким цветом обладает озерная соль.