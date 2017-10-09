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Новости Нижнего Тагила

«Поваренная» соль исчезнет с прилавков российских магазинов

9 октября 2017, 11:30Добавить новость
закон,Россия,соль,ГОСТ,эксперт,изменения,магазины

В России решено внести изменения в требования к ГОСТу пищевой соли. Теперь из названия уберут термин «поваренная».

Как объяснили эксперты, ни в одном справочнике или источнике нет точного определения что такое «поваренная соль». Скорее всего, это название, употребляющееся по старинке, не несущее никакой смысловой нагрузки и уже изжившее себя.

Более того, термин искажает смысл названия продукта и вызывает массу вопросов, сообщают «Известия».

Эксперты предлагают теперь маркировать продукцию, как «Соль пищевая».

Также по новому ГОСТу, будет увеличена цветовая палитра соли, помимо белого и серого оттенков, добавится бежевый. Именно таким цветом обладает озерная соль.

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