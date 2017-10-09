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Новости Нижнего Тагила

Ведущая с Первого канала осудила Егора Бычкова за нецензурную брань в адрес семьи Гулиных из Нижнего Тагила (ФОТО)

9 октября 2017, 20:30Добавить новость
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На 1 канале вышла в эфир телепередача про семью Гулиных, где Александр Гордон, общественники и другие специалисты поддержали семью и призвали россиян помочь закончить сбор средств. 

3 октября Миша Гулин был прооперирован во второй раз, позже ему предстоит еще одна операция. И есть все шансы, что после 3 операции и длительной реабилитации Миша все же будет ходить. Это чудо стало возможно в том числе благодаря пожертвованиям от неравнодушных людей.


Напомним, в самом начале сбора средств Гулины обращались за помощью в 38 фондов, в том числе и к родному, тагильскому фонду «Живи, малыш». Однако тогда, по словам семьи, фонд Егора Бычкова в открытии сбора Гулиным на лечение в Америке отказал

 

Директор благотворительного фонда «Детские сердца» Екатерина Бермант рассказала, что для оценки - лечить ребенка вне России или нет - её фонд обычно собирает консилиум из специалистов.

 

У меня в экспертном совете несколько профессоров, это светила мирового уровня. Поэтому, если у нас встает вопрос об операции за границей, то мы, безусловно, спрашиваем у трех-четырех специалистов мнения, -- поделилась Екатерина Бермант.

 

Фонд Егора Бычкова мнений экспертов родителям не дал, но позже все-таки присоединился к сборам - когда к акции подключились местные СМИ и крупные благотворители. Оказывая услугу по сборам, благотворительные фонды берут комиссии с денег жертвователей. Комиссии, которые остаются в фондах, могут доходить до 20%.

 

Мы перевели порядка 250 000-300 000 рублей, -- пояснил Егор Бычков в эфире Первого канала. 

 

При таком переводе Гулиным фонд по закону может оставить себе до 50-60 тысяч рублей. При этом сам Егор Бычков раскритиковал расходы родителей ребенка на сладости, слишком дорогое жилье и автомобиль.

Участвовавший в программе общественный деятель Виталий Бородин удивился, почему сначала отказавший в сборе средств, а позже критикующий расходы руководитель фонда не попытался выяснить суть проблемы изнутри, то есть от самих Гулиных.

 

А почему бы Вам не отправить одного человека в семью, чтобы пообщаться, выяснить суть проблемы. Вы могли бы им помочь, переводчика какого-нибудь дать, чтобы помог им в Америке. Люди приехали первый раз, столкнулись с другой страной, и не понимают, куда пойти, куда обратиться. А Вы сегодня раскачали на всю страну, в интернете, а в итоге, мы сейчас выясняем, что ситуация получается наоборот, -- высказал мнение Виталий Бородин.


По правилам работы фондов, переводы должны осуществляться в конкретные клиники, а не лично родным ребенка - как раз для исключения мошенничества. Однако денежные средства от фонда «Живи, малыш» были переведены на банковскую карту маме мальчика – Юлии Гулиной. Точной суммы сбора от фонда Егора Бычкова на имя Гулиных у семьи на сегодня нет. 
 

Съемочная группа Первого канала побывала также в Нижнем Тагиле, в квартире, которую по мнению Егора Бычкова, Гулины продали. В квартире проживает бабушка и старший ребенок Гулиных.

 

Квартиру мы не планировали продавать, речи об этом не было, и ни с кем не советовались, тем более с Егором Бычковым. Никто об этом ему не говорил. С чего он это взял? Может, фантазии у человека разыгрались. Он пишет о нас какие-то небылицы в оскорбительной форме, -- внесла пояснения бабушка Татьяна Суворова.

  

Некоторые посты из социальных сетей действительно написаны без стеснения в выражениях.

 

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Изучив несколько подобных публикаций на страницах Егора Бычкова, телеведущая Юлия Барановская отметила, что человек, возглавляющий благотворительный фонд, не должен позволять себе подобных публичных высказываний:

 

Если Вы директор благотворительного фонда, то сленг, употребляемый в постах, даже если Вас распирает зло на части, и Вы считаете, что они как-то нечестно поступают, Вы не можете себе этого позволить. Потому что Вы – лицо этого фонда, -- высказалась Юлия Барановская. 

 

После выхода в эфир передачи, Егор Бычков обвинил Первый канал в том, что редакторы вырезали 99% его речи и изменили смысл того, что снималось в течение 3 часов.  

 

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После съемок на Первом канале, где публика осудила нецензурные высказывания руководителя тагильского фонда, Егор Бычков высказал пожелания скорейшего выздоровления мальчику.

 

Я не обвинял Гулиных в мошенничестве и указал на их ошибки. Хорошо, что они признали их в студии, надеюсь, их история будет уроком для многих, кто собирает благотворительную помощь на лечение. Эти люди должны помнить, что это не их деньги, они обязаны за них отчитываться. Жертвователи часто отказывают себе в элементарных вещах, чтобы помочь чужому больному ребёнку, и их гнев по поводу нецелевого расходования собранных средств объясним. Наконец, лишние деньги, если они собраны, можно потратить на лечение других детей, и поэтому меня, как директора благотворительного фонда, эта история так задела. А Мише я желаю скорейшего выздоровления, -- прокомментировал Егор Бычков АН «Между строк».

  

Ведущий Александр Гордон в итоге программы подчеркнул, что Гулины – не мошенники, и призвал продолжить сбор на 3 операцию и последующую реабилитацию Мише.

 

Совершенно бесспорно, что эти люди не мошенники. Бесспорно, что эти люди совершили несколько ошибок просто по незнанию, потому что они впервые столкнулись с такой ситуацией. И, конечно, мы не должны сейчас останавливаться в помощи им, потому что тогда все, что было сделано, будет бессмысленным. Ребенку предстоит еще не одна, а две операции и довольно сложная реабилитация. Поэтому я прошу всех, кто знаком с этой семьей, кто когда-то открывал сердце и кошелек, сделать это еще раз, -- призвал телеведущий.

   

Часто обращаются мошенники. Но здесь ситуация другая. Давайте снова сделаем репост, всколыхнем эту волну, чтобы ребенку все-таки собирались деньги, -- поддержала наблюдатель из зала.

  

Я надеюсь, что с помощью присутствующих директоров благотворительных фондов, которые, очевидно на стороне Гулиных, мы поможем, -- подытожил Александр Гордон. 

 

Видео: 1tv.ru
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