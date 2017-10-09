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Новости Нижнего Тагила

Родители настояли на увольнении воспитателя-мужчины из детского сада в Лесном (ФОТО)

9 октября 2017, 07:30Добавить новость
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В свердловском городе Лесной из детского сада по неопределённым мотивам был уволен воспитатель-мужчина Евгений Перевалов.

Как оказалось, присутствием воспитателя мужского пола оказались недовольны родители воспитанников учреждения. Вскоре после жалобы мужчину попросили уволиться.

Интересно, что Евгений не проработал в детском саду и полмесяца. Раньше он трудился судебным приставом, по образованию – строитель. Устроившись в садик, Евгений хотел кардинально изменить сферу деятельности. В рамках медкомиссии без проблем прошел психиатра и нарколога, пишет Ura.ru.

 

В разговоре с заведующей детского сада редакции издания сообщили, что родители считали экс-пристава неуравновешенным, и были уверены, что ему нельзя работать с детьми.

 

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В садике работают исключительно женщины. Фото Ura.ru

 

Вскоре после выхода публикации о случившемся, стало известно, что заведующая позвонила Евгению и пригрозила назвать его невменяемым, побоявшись того, что история может получить дальнейшую огласку.

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Фото Ura.ru

 

Евгений намерен разобраться в ситуации, он планирует написать заявление в трудовую инспекцию и пожаловаться на половую дискриминацию в прокуратуру.

 

Напомним, ранее по требованию родителей из детского сада в Екатеринбурге была уволена девушка. Причиной стали откровенные снимки, которые выкладывала екатеринбурженка в соцсетях. История получила общественный резонанс.

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