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Автомобильный Нижний Тагил

Житель Карпинска случайно узнал о лишении водительских прав в Кунгуре

9 октября 2017, 21:30Добавить новость
авто,ГИБДД,нарушение,полиция,проверка,Свердловская область,штраф,карпинск
Житель Карпинска случайно узнал о том, что был лишен прав в ГИБДД Кунгура. Молодой человек утверждает, что раньше в этом городе никогда не был.

При проверке задолженностей через интернет Дмитрий Смирнов из Карпинска узнал о двух штрафах – 1 000 и 30 000 рублей, о которых не помнил. Для выяснения подробностей он отправился в ГИБДД.

Там ему сказали, что в июне 2017 года у молодого человека забрали права в ГИБДД Кунгура. В распечатке указан номер его водительского удостоверения, а также несколько штрафов, которые были выписаны в том же городе.

Молодой человек утверждает, что в Кунгуре ни разу не был. По его мнению, все это время кто-то ездил по поддельным документам с тем же именем и номером прав, как у него. Причем у водителя в Кунгуре – ВАЗ 2106, а сам Дмитрий ездит на «десятке».

В ГИБДД Свердловской области подтвердили, что в базе есть информация о лишении водителя прав за вождение в пьяном виде. Кроме того, ему был назначен штраф 1 000 рублей за езжу без ремня безопасности. Теперь молодой человек вынужден доказывать, что никогда не ездил за рулем «шестерки», пишет Е1. В противном случае наказание будет числиться за ним.

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