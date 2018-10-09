8 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за урагана
Сегодня, 12:45Общество
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В ночь на 9 октября порывы ветра в Свердловской области достигали 25 м/с, из-за чего жители 45 населенных пунктов остались без электричества.
Как сообщают в «МРСК Урала», обрывы линий электропередачи произошли в Ревдинском, Режевском, Сысертском, Белоярском, Арамильском, Среднеуральском, Горноуральском городских округах.
В ГГО без электричества оказались поселки Синегорский, Северка, Канава, села Верхняя Ослянка, Серебрянка, Покровское, Елизаветинское.
Работы энергетиков по устранению аварий усложнялись сохраняющимися порывами ветра. Экстренное предупреждении об урагане продолжает действовать на территории Свердловской области, пишет «Областная газета».
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