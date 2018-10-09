Александр Высокинский: ЭКСПО-парк в Екатеринбурге станет новым районом города
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, что выставочный парк «ЭКСПО-2025» станет частью города после проведения международной выставки.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах на ЭКСПО-парк после завершения выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.
Он будет располагаться в районе ВИЗ, это в 4 км от центра города. После проведения международного мероприятия данная территория будет интегрирована в городскую среду.
Недвижимость планируется преобразовать в жилые квартиры, а инфраструктура будет дополнена детскими садами, школами и учреждениями здравоохранения.
По словам Высокинского, павильоны также останутся в ЭКСПО-парке.
Мы предлагаем всем странам оставаться здесь со своими культурными и деловыми представительствами, заявил глава Екатеринбурга.
Если Екатеринбург уступит право на проведение выставки другому городу, то планы все равно будут реализованы, однако ожидается пересмотрение сроков сдачи объекта, информирует «Областная газета».