Александр Высокинский: ЭКСПО-парк в Екатеринбурге станет новым районом города

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах на ЭКСПО-парк после завершения выставки «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге.

Он будет располагаться в районе ВИЗ, это в 4 км от центра города. После проведения международного мероприятия данная территория будет интегрирована в городскую среду.

Недвижимость планируется преобразовать в жилые квартиры, а инфраструктура будет дополнена детскими садами, школами и учреждениями здравоохранения.

По словам Высокинского, павильоны также останутся в ЭКСПО-парке.

Мы предлагаем всем странам оставаться здесь со своими культурными и деловыми представительствами, заявил глава Екатеринбурга.