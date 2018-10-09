Александр Высокинский пообещал вымыть улицы Екатеринбурга с мылом

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Следующей весной улицы Екатеринбурга помоют с мыльной пеной. Об этом рассказал новый мэр города Александр Высокинский.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам главы города, уборка Екатеринбурга станет приоритетным вопросом в работе городских властей.
Планируется, что предстоящей весной улицы города помоют с пеной из «Керхеров». Будет вымыта грязь с фасадов, тротуаров и ограждений.
У меня весной всегда есть желание: хочется взять и все помыть,подчеркнул Высокинский.
Также новый мэр считает, что зимой из города нужно вывозить больше снега и не оставлять его на обочинах, так как при таянии образуется грязь, пишет Ura.ru.
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