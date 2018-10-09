Александр Высокинский пообещал вымыть улицы Екатеринбурга с мылом

По словам главы города, уборка Екатеринбурга станет приоритетным вопросом в работе городских властей.

Планируется, что предстоящей весной улицы города помоют с пеной из «Керхеров». Будет вымыта грязь с фасадов, тротуаров и ограждений.

У меня весной всегда есть желание: хочется взять и все помыть,подчеркнул Высокинский.