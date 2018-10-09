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Более 3,5 тыс. новобранцев Свердловской области будут призваны осенью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 3,5 тыс. новобранцев Свердловской области будут призваны осенью

Сегодня, 18:10Общество
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