Более 3,5 тыс. новобранцев Свердловской области будут призваны осенью

Молодые люди со Свердловской области, которые будут призваны осенью 2018 года, отправятся нести службу в Восточный, Центральный, Южный и Западный военные округа.

Для проведения мероприятий призыва на Среднем Урале создана одна областная призывная комиссия и 79 муниципальных, которые утверждены указом губернатора Евгения Куйвашева.

Первые команды будут отправлены к месту несения срочной службы 21 октября. На Камчатку и в Калининград бойцы будут доставляться воздушным транспортом.