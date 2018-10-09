Число безработных пенсионеров выросло в Свердловской области до 18 тыс. человек
Сегодня, 16:40Общество
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В первом квартале 2018 года безработными в Свердловской области числились 12,9 тысяч пожилых людей, в третьем квартале этот показатель увеличился до 18 тысяч человек.
Количество нетрудоустроенных людей в Свердловской области увеличивается в третьем квартале 2018 года, по данным Свердловскстата.
Количество безработных пенсионеров в регионе возросло в третьем квартале до 18 тысяч человек, тогда как в первом квартале их было 12,9 тысяч.
Параллельно наблюдается падение безработицы среди студентов в возрастной категории от 15 лет. В третьем квартале 2018 года их стало 2,8 тысячи учащихся, а в первом было – 3,5 тысячи.
Общий уровень безработицы в Свердловской области увеличился с 4,6% до 5% за квартал. В третьем квартале 2018 года статистикой зарегистрированы 108 300 безработных жителей Свердловской области, информирует Znak.com.
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