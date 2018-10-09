Число безработных пенсионеров выросло в Свердловской области до 18 тыс. человек

Количество нетрудоустроенных людей в Свердловской области увеличивается в третьем квартале 2018 года, по данным Свердловскстата.

Количество безработных пенсионеров в регионе возросло в третьем квартале до 18 тысяч человек, тогда как в первом квартале их было 12,9 тысяч.

Параллельно наблюдается падение безработицы среди студентов в возрастной категории от 15 лет. В третьем квартале 2018 года их стало 2,8 тысячи учащихся, а в первом было – 3,5 тысячи.