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Директор «Базис» в Екатеринбурге осужден на 7 лет за растрату 18 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор «Базис» в Екатеринбурге осужден на 7 лет за растрату 18 млн

Сегодня, 21:30Общество
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