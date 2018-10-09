Директор «Базис» в Екатеринбурге осужден на 7 лет за растрату 18 млн

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В Екатеринбурге директор ООО АН «Базис» сядет в тюрьму на семь лет за растрату денег дольщиков.
Сюжеты: Екатеринбург
Компания осужденного, с которой заключили договоры 145 человек, в столице Урала занималась строительством ЖК «Кольцовский». В результате действий директора дольщики потеряли более 18,4 млн рублей.
Бизнесмен растратил деньги, в результате чего сдача дома была сорвана.
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За растрату денег участников долевого строительства директор ООО АН «Базис» приговорен к семи годам тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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