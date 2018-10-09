Модные бутики навсегда уходят из Екатеринбурга

Уже сейчас Louis Vuitton обзванивает своих постоянных покупателей и предупреждает о закрытии магазина. Теперь магазины бренда останутся только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Также к декабрю закончится лицензия у магазина Cartier, а в след за ним ожидается уход Dior.

Некоторые бизнесмены Екатеринбурга считают, что уход бутиков — момент отрицательный, так как наличие таких магазинов — символ прогрессивности и значимости города.

Экономисты предполагают, что собственники люксовых марок не видят нужных объемов продаж, чтобы продолжать бизнес в Екатеринбурге. А дальше может пойти цепная реакция, и вслед за бутиками с рынка Екатеринбурга уйдут элитные автодилеры или девелоперы.