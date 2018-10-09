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Не ответил на обращение о свалке: директор МУП в Алапаевске выплатит штраф 5 тыс. руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не ответил на обращение о свалке: директор МУП в Алапаевске выплатит штраф 5 тыс. руб

Сегодня, 13:20ОбществоДарья Зайцева
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