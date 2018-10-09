Не ответил на обращение о свалке: директор МУП в Алапаевске выплатит штраф 5 тыс. руб
Сегодня, 13:20ОбществоДарья Зайцева
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И. о. главы МУП «Дирекция единого заказчика» оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан.
В мае 2018 года житель Алапаевска обратился в МУП «Дирекция единого заказчика» с вопросом об утилизации свалки на перекрестке села Николо-Павловское, города Алапаевск и Зыряновского тракта.
И. о. директора предприятия не отреагировал в 30-дневный срок на обращение гражданина, как того требует федеральный закон.
Прокуратура Свердловской области осуществила проверку по данному факту, в результате которой было возбуждено административное дело в отношении руководителя МУП.
Мировой судья Алапаевского судебного района назначил нарушителю штраф в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, было вынесено замечание начальнику экономического отдела муниципального предприятия, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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