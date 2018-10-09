Не ответил на обращение о свалке: директор МУП в Алапаевске выплатит штраф 5 тыс. руб

В мае 2018 года житель Алапаевска обратился в МУП «Дирекция единого заказчика» с вопросом об утилизации свалки на перекрестке села Николо-Павловское, города Алапаевск и Зыряновского тракта.

И. о. директора предприятия не отреагировал в 30-дневный срок на обращение гражданина, как того требует федеральный закон.

Прокуратура Свердловской области осуществила проверку по данному факту, в результате которой было возбуждено административное дело в отношении руководителя МУП.