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Несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Кольцово из-за сильного ветра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Кольцово из-за сильного ветра

Сегодня, 08:50ОбществоФото: е1.ru
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