Несколько самолетов не смогли сесть в аэропорту Кольцово из-за сильного ветра
Сегодня, 08:50ОбществоФото: е1.ru
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8 октября в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге несколько самолетов не смогли приземлиться из-за сильного ветра и были отправлены в Челябинск.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам пассажиров, летевших рейсом Москва – Екатеринбург, их самолет семь раз пытался зайти на посадку, но так и не смог. Его отправили в аэропорт Баландино в Челябинске.
Там пассажирам предложили либо сойти, либо ждать, когда можно будет улететь в Екатеринбург.
Рейс из Антальи тоже был отправлен на посадку в Челябинск. Многие самолеты задерживаются из-за непогоды, пишет E1.ru.
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