Строительство фасада школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле подходит к концу
В новой тагильской школе, которая строится в районе Муринских прудов, завершаются работы по подведению инженерных сетей и возведению коробки здания.
На сегодняшний день на объекте почти закончена подводка наружных инженерных сетей: полностью проведены линии электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Подходит к концу монтаж коробки здания. Залиты плиты перекрытия на всех этажах, кроме последнего. В настоящее время идет работа над кровельной плитой.
Также ведутся работы по кирпичной кладке стен. Сейчас она находится на уровне второго этажа.
Параллельно строительству проводится благоустройство территории вокруг школы. Завершена черновая планировка школьного стадиона.
По словам заместителя генерального директора ООО «УралИнжиниринг» Виталия Ветрова, до конца ноября в здание планируется подать тепло. Это даст возможность вести строительно-монтажные и отделочные работы внутри здания вне зависимости от погодных условий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.