Строительство фасада школы на Муринских прудах в Нижнем Тагиле подходит к концу

На сегодняшний день на объекте почти закончена подводка наружных инженерных сетей: полностью проведены линии электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

Подходит к концу монтаж коробки здания. Залиты плиты перекрытия на всех этажах, кроме последнего. В настоящее время идет работа над кровельной плитой.

Также ведутся работы по кирпичной кладке стен. Сейчас она находится на уровне второго этажа.

Параллельно строительству проводится благоустройство территории вокруг школы. Завершена черновая планировка школьного стадиона.