Суд запретил «Новоуральскому мясному двору» выпускать колбасу и пельмени

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Суд отклонил апелляцию ООО «Новоуральский мясной двор» и запретил предприятию делать колбасные изделия.
В 2017 году предприятие производило колбасы, сардельки и пельмени с нарушениями ГОСТов. Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора составил 12 протоколов на организацию за «Обман потребителя», однако ООО «Новоуральский мясной двор» продолжило работать с нарушениями.
Тогда отдел сотрудники Роспотребнадзора обратились с суд. По судебному решению, «Новоуральскому мясному двору» было запрещено производить изделия с нарушениями ГОСТов. Предприятие подало апелляцию, однако она была отклонена, пишет znak.
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