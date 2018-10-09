Суд запретил «Новоуральскому мясному двору» выпускать колбасу и пельмени

В 2017 году предприятие производило колбасы, сардельки и пельмени с нарушениями ГОСТов. Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора составил 12 протоколов на организацию за «Обман потребителя», однако ООО «Новоуральский мясной двор» продолжило работать с нарушениями.