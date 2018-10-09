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«Выдумки»: Могли ли на предприятии Верхней Туры отстреливать собак?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Выдумки»: Могли ли на предприятии Верхней Туры отстреливать собак?

Сегодня, 14:02ОбществоЮлия Суворова
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