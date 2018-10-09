«Выдумки»: Могли ли на предприятии Верхней Туры отстреливать собак?

В Верхней Туре на неустановленном предприятии могут отстреливать собак. Так, в соцсетях в Нижнем Тагиле появился пост о том, что срочно пристраивается пес, которого в ближайшее время планируют усыпить на одном из предприятий.

Срочно! Грозит усыпление собаке на предприятии. Дали буквально несколько дней на пристрой! Пёс адекватный, любит играть, возраст лет 5. Хороший мальчишка,написано в посте.

По номеру телефона, указанному в объявлении, ответила женщина, которая пояснила, что работает на предприятии, название которого не хотела бы называть. Однако она сообщила, что это единственное крупное предприятие в Верхней Туре.

Пес на предприятии в Верхней Туре находится. Я там работаю, поэтому не хочу называть, иначе мне там больше не работать. Мне просто стало пса жалко,ответили на другом конце провода.

Животному грозило усыпление или отстрел.

Одного уже вывели за забор и застрелили, теперь очередь этого. Или застрелят или усыпят,рассказала собеседница.

Наиболее крупным предприятием в Верхней Туре является АО «Верхнетуринский машиностроительный завод». Туда редакцией был направлен запрос с просьбой рассказать, есть ли на предприятии собаки и могли ли их отстреливать.

С редакцией связался сотрудник предприятия, сообщив, что в Верхней Туре не одно крупное предприятие, но он готов ответить на вопросы по поручению гендиректора.

Собак на предприятии не отстреливают, со слов сотрудника АО «ВТМЗ», собаки, с возрастом, отправляются на доживание к сотрудникам. Также предприятие для охраны принимает собак, которые стали не нужны хозяевам.

Вообще, это глупость какая-то, выдумки, у нас никто собак не отстреливает, мы наоборот еще и берем породистых собак от населения, если они им не нужны. Старых собак на доживание отдаем сотрудникам. У нас режимное предприятие, у нас собаки обучены, их берут с удовольствием,пояснил сотрудник завода.

История с усыплением собаки могла стать уловкой зоозащитников, считает собеседник редакции.

Это зоозащитники придумывают, мне кажется, страшилки такие встречаются в интернете. Чтобы быстрее собаку не нужную пристроить,предположил работник верхнетуринского завода.

Фото пристраеваемого пса