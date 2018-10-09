Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство знакомой

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Перед судом Кировского района города Екатеринбурга предстанет местный житель, которого обвиняют в убийстве знакомой в августе 2017 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно материалам дела, поздним вечером 24 августа 2017 года 43-летний житель Екатеринбурга поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры мужчина убил женщину, а тело вывез в багажнике машины в лес под Красноуральском.
После того, как к расследованию подключились оперативники и следователи-криминалисты, подозреваемого задержали 21 октября 2017 года. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».
8 октября 2018 года уголовное дело было направлено в Кировский суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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