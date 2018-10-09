Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство знакомой

Согласно материалам дела, поздним вечером 24 августа 2017 года 43-летний житель Екатеринбурга поссорился со своей знакомой. В ходе ссоры мужчина убил женщину, а тело вывез в багажнике машины в лес под Красноуральском.

После того, как к расследованию подключились оперативники и следователи-криминалисты, подозреваемого задержали 21 октября 2017 года. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».