Альфа-Банк нашел инвесторов для развития краудфандинговой платформы "Поток"
Альфа-Банк продал 40% ООО «Поток Диджитал» группе инвесторов, руководство которой осуществляют главы Fintech Capital Юрий Попов и Антон Еременко. При этом преимущественной частью — 60% — также располагает Альфа-Банк.
Такая сделка выведет «Поток» на новый уровень: компания планирует увеличить круг клиентов, привлечь дополнительных розничных инвесторов и заемщиков из сектора малого бизнеса.
"Поток", который был создан в структуре Альфа-Банка в 2015 году как стартап технологического характера, заинтересовал обе стороны: предприниматели, испытывающие сложности в получении кредитов, могут получить финансовую помощь от физических лиц, а последним обеспечивается повышенный доход по инвестициям.
За то время, пока действует «Поток», инвесторы выдали примерно 9 тысяч займов, общая сумма которых — 7 миллиардов рублей, пишет gorod55.ru.
Согласно имеющейся информации в 2019 году посредством сервиса "Поток" каждый месяц выдается около 400 миллионов рублей займов.
По словам главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк практически первым в России инвестировал в краудфандинговую онлайн-систему для бизнеса. На протяжении четырех лет банку удалось настроить бизнес-механизмы, структурировать сервис и вывести его на прибыль в плане совершаемых операций. В настоящее время это стабильный бизнес, продолжающий развитие на рынке.
Вместе с тем, по словам управляющего партнера Fintech Capital Юрия Попова, "Поток" является масштабной отечественной онлайн-платформой, где розничные инвесторы могут на удобных условиях разместить средства, а компании малого бизнеса - оформить онлайн-заем и получить нужную сумму.
Фонд Fintech Capital, основанный в 2017 году, занимается инвестициями в области финансовых технологических инструментов и вариативного кредитования.