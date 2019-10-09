Альфа-Банк нашел инвесторов для развития краудфандинговой платформы "Поток"

Такая сделка выведет «Поток» на новый уровень: компания планирует увеличить круг клиентов, привлечь дополнительных розничных инвесторов и заемщиков из сектора малого бизнеса.

"Поток", который был создан в структуре Альфа-Банка в 2015 году как стартап технологического характера, заинтересовал обе стороны: предприниматели, испытывающие сложности в получении кредитов, могут получить финансовую помощь от физических лиц, а последним обеспечивается повышенный доход по инвестициям.

За то время, пока действует «Поток», инвесторы выдали примерно 9 тысяч займов, общая сумма которых — 7 миллиардов рублей, пишет gorod55.ru.

Согласно имеющейся информации в 2019 году посредством сервиса "Поток" каждый месяц выдается около 400 миллионов рублей займов.

По словам главного финансового директора Альфа-Банка Алексея Чухлова, Альфа-Банк практически первым в России инвестировал в краудфандинговую онлайн-систему для бизнеса. На протяжении четырех лет банку удалось настроить бизнес-механизмы, структурировать сервис и вывести его на прибыль в плане совершаемых операций. В настоящее время это стабильный бизнес, продолжающий развитие на рынке.

Вместе с тем, по словам управляющего партнера Fintech Capital Юрия Попова, "Поток" является масштабной отечественной онлайн-платформой, где розничные инвесторы могут на удобных условиях разместить средства, а компании малого бизнеса - оформить онлайн-заем и получить нужную сумму.