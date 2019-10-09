Екатеринбуржец отсудил 140 тысяч рублей за пикет с плакатом про «Единую Россию»
Сегодня, 14:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Екатеринбурга отсудил 142 тысячи рублей за прерванный одиночный пикет, который он проводил 13 лет назад, пишет telegram-канал «Апология протеста».
Сюжеты: Екатеринбург
Европейский суд по правам человека назначил свердловчанину моральную компенсацию в две тысячи евро (142 тысячи рублей по текущему курсу ЦБ).
В декабре 2006 года мужчина пикетировал у почтового отделения, в руках у него был плакат «Партия „Единая Россия“ – нищета и вымирание». К нему подошел сотрудник полиции и попросил пройти в отделение, где мужчина провел около часа.
Спустя более 10 лет свердловчанин обратился в ЕСПЧ, который установил, что полицейский нарушил две статьи Конвенции о защите прав, и присудил свердловчанину компенсацию.
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